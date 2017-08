A prefeita França do Macaquinho (PP), o governador Flávio Dino (PCdoB) e o deputado estadual Zé Inácio entregaram para o município de Santa Luzia um recurso de R$ 3.200.000,00 para a compra do Hospital Municipal de Santa Luzia (SPA).

A entrega do recurso foi efetivada durante a AGRITEC da região do Vale do Pindaré que aconteceu na cidade de Santa Luzia e contou com a presença representantes de mais de 20 municípios da região.

O R$ 3,2 milhões já estão nas conras da Prefeitura de Santa Luzia e nos próximos cinco dias estarão sendo transferidos para a conta do ex-prefeito Antônio Braide (DEM) concretizando a compra do SPA e encerrando um alguém que perdura por mais de 30 anos.

Durante o evento, Flávio Dino anunciou o atendimento de mais um pedido da prefeita França do Macaquinho e do deputado Zé Inácio. O governador anunciou reforma do Hospital Municipal de Santa Luzia (SPA). “Quero garantir a todos os luzienses que esse projeto de conquistas vai continuar… No nosso governo as maquinas não param… Então, a gente vai continuar esse projeto do mais asfalto… A prefeita França me entregou esse documento pedindo asfalto para quatro bairros. Durante meu mandato, eu garanto à prefeita que essa sua solicitação será atendida. Eu tenho um compromisso com a prefeita eu vou antender. Vamos reformar o hospital, agora”, afirmou o Flávio Dino.

O deputado Zé Inácio também esteve presente na entrefa do recurso. Zé Inácio foi quem articulou junto a prefeita França do Macaquinho a aquisição do recurso para a compra do hospital. “Foi preciso se passar 30 anos para Santa Luzia ter um prefeita trabalhadora, para Santa Luzia conseguir um hospital”, destacou o deputado.

A prefeita França do Macaquinho classificou como uma vitória a conquista do hospital. “A conquista do hospital significa para o povo luziense uma vitória. Hoje, nós estamos de parabéns, pois em menos de 8 meses de gestão, conseguimos. Hoje, em vez de levantarmos um cartaz dizendo: queremos um hospital, podemos levantar uma faixa dizendo o hospital é nosso”.