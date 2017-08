Um acidente na noite desse domingo, 20 de agosto de 2017, deixou um motoqueiro identificado como Pele ferido. O jovem foi levado para o Hospital Municipal Pedro dos Reis Fernandes Neto (SPA) desacordado.

Segundo informações, o mesmo estava trafegando em alta velocidade na Avenida Newton Bello, no Centro de Santa Luzia, quando perdeu o equilíbrio do veículo e caiu. O jovem estava sem capacete no momento do acidente.