Iniciaram na tarde dessa terça-feira, 15 de agosto de 2017, as obras de asfaltamento da Rua 7 de Setembro, no Centro do município de Santa Luzia.

A rua é uma das principais vias de acesso a Paróquia Santuário Santa Luzia e a Praça da Matriz.

A rua estava completamente esburacada e praticamente intragável. Na semana passada iniciaram as obras de terraplanagem e agora está se aplicando a malha asfáltica.

Esse é mais uma de um total de 12 ruas que estão sendo pavimentadas nesse primeiro ano de gestão do governo da prefeita França do Macaquinho (PP).