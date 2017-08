Mais uma importante Rua na sede do município de Santa Luzia recebe pavimentação asfáltica no primeiro ano de gestão da prefeita França do Macaquinho (PP).

A rua a receber pavimentação asfáltica dessa vez é a Santarém, a principal via de acesso aos bairros Santarém, Ramal e Milton Ericeira.

O trecho que está sendo asfaltado é o da entrada da estrada de Alto Alegre do Pindaré (MA-119) até a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), um total de 950 metros de rua pavimentada.

Essa rua foi a mesma em que a então candidata a prefeita França do Macaquinho foi carregada nos braços pelo povo durante a convenção suprapartidário que homologou a sua candidatura.