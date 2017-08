As obras de asfaltamento na sede do município de Santa Luzia seguem a todo vapor. Desta vez, a rua que está recebendo pavimentação asfáltica é a Travassos Furtado, no Centro da cidade.

O trecho que está sendo pavimentado é o localizando entre a Av. Tabajara (BR-222) e a Rua da Estrela. Essa parte da rua estava completamente esburacada, o que dificultava o acesso ao Bairro Bofim e a Base da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA).

A prefeita de Santa Luzia destacou a importância de mais essa obra. “Estamos, em parceria com o governador Flávio Dino fazendo muito por Santa Luzia, em apenas sete meses e meio de mandato. A Rua Travassos Furtado é mais uma importante obra de asfaltamento dentre as muitas que foram e estão sendo executadas. Estamos mostrando para que vinhemos. Estamos mostrando trabalho. É isso que o povo quer. O povo quer trabalho”, afirmou França do Macaquinho.