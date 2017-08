A prefeita França do Macaquinho (PP) e o vice-prefeito Juscelino Júnior (PEN) lancaram na manhã dessa sexta-feira, 11 de agosto de 2017, o Programa Rua Decente, durante uma entrevista a um TV local.

O Programa Rua Decente vai inaugurar nos proximos dias duas ruas no Povoado Esperantina, a 12 km da sede do município de Santa Luzia.

Durante a entrevista, a prefeita anunciou que as primeiras ruas na sede do município a serem contemplada pela Programa Rua Decente serão a Rua da Gaveta, atrás da Escola Travassos Furtado, e a continuação da Rua Mendes Júnior, no trecho que dá acesso ao Posto de Saúde Osmar Sousa França.