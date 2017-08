A prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP), iniciou as obras da primeira unidade de ensino do Projeto Escola Digna, que pretende substituir escolas barracões por escolas de alvenaria.

Segundo a prefeita, a escola é a primeira de muitas. “Essa é a primeira escola de muitas que serão construídas na minha gestão. Nossa previsão é de consteuir pelo menos 20 escolas com recursos próprios nesse primeiro mandato, além de conseguir muitas outras através de convênios”, destacou França do Macaquinho.

Os alunos do Povoado Aldeia dos Vianas estudam em um barracão de taipa em pessimo estado estrutural e de conservação. Em pouco tempo, a primeira Escola Decente estará pronta, levando mais educação e diginidade para a comunidade do referido povoado.