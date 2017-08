A prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP), ordenou a execução das obras da estrada do Povoado Flexal, umas das regiões mais isolados da zona rural do município.

A prefeita destinou uma das maquinas do município que está trabalhando diareamente para abrir a estrada que em muitos trechos eram apenas veredas.

A abertura da estrada da Flexal é mais uma das promessa de campanha da prefeita França do Macaquinho que está sendo cumprida.