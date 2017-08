O secretário estadual de meio ambiente e recursos hídricos, Marcelo Coelho (PSB), visitou na manhã desse domingo, 06 de agosto de 2017, o município de Santa Luzia.

A visita aconteceu durante um evento do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), agremiação a qual o secretário e filiado e faz parte do diretório estadual.

Marcelo Coelho está cumprindo agenda política do partido em varias cidades do Estado do Maranhão.