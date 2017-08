Em primeira mão, o governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou em uma entrevista a uma rádio maranhense que assinou na última quinta-feira, 03 de agosto de 2017, medida provisória encaminhada à Assembleia Legislativa do Maranhão (ALEMA) que amplia de 28 para 30 a idade máxima para ingressar na Polícia Militar do Maranhão (PM-MA).

“Anuncio aqui que os jovens de 29 anos que estavam preocupados por não poderem participar do concurso, poderão, com esta medida, participar. E também mantive a escolaridade do ensino médio. Assim, muito mais gente poderá participar do pleito”, destacou o governador Flávio Dino.