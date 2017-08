O secretário de meio ambiente João Paulo, da cidade de Lago Açu, participou nos dias 3 e 4 de agosto de 2017 do Programa Estadual de Fortalecimento da Gestão Integrada de Resíduos Solidos, no intuito de fortalecer as políticas ambientais do município.

O evento, que aconteceu na cidade de Pinheiro – MA, foi desenvolvido pelo Governo do Estado e reuniu represenres de mais de 40 municípios maranhenses.

O secretário de meio ambiente destacou a importância do evento. “A cidade de Lago Açu está dando um grande salto de integração e desenvolvimento ambiental. Estamos trabalhando para fortalecer as nossas políticas ambientais, visando o cuidado de nossos recursos naturais para garantir um futuro farto e sustentável para nosso município”, destacou o secretário João Paulo.

O secretário João Paulo também está se capacitando para conseguir junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) a habilitação ambiental para que a Secreraria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Lago Açu possa licençiar e fiscalizar de forma autônoma e atuante.