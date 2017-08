O deputado federal e pré-candidato a senador Waldir Maranhão (PP) votou a favor da continuação do processo de investigação contra o presidente Michel Temer (PMDB) que está sendo acusado de corrupção passiva pela Procuradoria Geral da União (PGU).

Ao declatar seu voto contra Michel Temer e a favor das investigações, o deputado Waldir Maranhão lembou que foi contra o golpe parlamentar orquesteado contra a ex-presidente Dilma (PT) e que segue coerentemente contra esse governo ilegitmo.

Waldir Maranhão é um deputado distante do presidente Temer, principlamente, devido a sua proximidade com o ex-presidente Lula (PT) de quem deve receber apoio em seu projeto de eleição para o senado pelo Estado do Maranhão.