Nesta terça-feira, 1° agosto de 2017, a Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito Orias de Oliveira Mendes do município de Bela Vista do Maranhão.

O prefeito foi cassado por abuso de poder político nas eleições de 2016. Além do prefeito, a vice-prefeita Vanusa Santos Moraes também foi cassada.

Além de cassar o mandato do prefeito e da vice-prefeita, a justiça determinou a inelegibilidade de ambos por um periodo de oito anos.