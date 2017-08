O Banco Bradesco parece não ligar para os direitos do consumidor e está pintando e bordando com a cara dos aposentados de Santa Luzia.

Recentemente, o site Folha dos Municípios denunciou que o Banco está manobrando para obrigar os aposentados luzienses a transferirem o pagamento de suas aposentadorias de contas de beneficiários em que o banco não pode descontar taxas e serviços para contas corrente em que o banco lucra com o desconto de taxas de manutenção.

Agora, o banco está utilizando outra manobra para enricar ainda mais as custas dos pobres aposentados. Quem tem conta corrente na agência e está se negando a tranferir o benefício para está conta, o banco está transferindo automaticamente sem o consenentimento do aposentado. Ou seja, o cliente continua recebendo pela conta do benefício, porém o banco transfere o dinheiro para a conta corrente que tem desconto.

Está na hora das autoridades competentes se manifestarem contras os abusos desse banco que toma atitudes e decisões com se estivesse acima dos direitos dos consumidores.

Isso é um grande desrespeito com os aposentados de Santa Luzia.