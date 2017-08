A Rua Tancredo Neves é mais uma via pública que começou a receber o serviço de terraplanagem para aplicação de camada asfáltica na gestão da prefeita França do Macaquinho.

A Tancredo Neves já possuiu asfalto, porém com o passar dos anos a ação do tempo combinado com a falta de manutenção fez que com o asfalto ruísse e a rua se tornasse completamente esburacada e quase intrafegável em alguns trechos.

Após mais de 10 anos de descaso, a população da Rua Tancredo Neves volta a sorrir ao ver o início das obras que culminará com a pavimentação asfáltica, além de aplicação de sarjeta e meio fio.

A rua Tancredo neves e mais 11 ruas serão beneficiadas nesse primeiro ano de gestão da prefeita França do Macaquinho. A gestora está buscando junto aos governos estaduais, federais e legislativo mais recursos para ampliar ainda mais a recuperação e pavimentação de ruas da sede e zona rural do município.