Aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 31 de julho de 2017, a inauguração da agência do Instituto Nacional de Seguridade Social do Município de Santa Luzia.

A agência conta com estrutura moderna, climatização das salas, acesso para portadores de necessidades especiais e está completamente equipada para atender as necessidades dos aposentados e pensionistas que buscarem os serviços de seguridade social.

A inauguração agência do INSS é mais um dos benefícios recebidos na gestão da prefeita França do Macaquinho (PP) que junto ao deputado federal André Fufuca (PP) lutaram junto ao Ministério da Previdência Social para agilizar a inauguração da mesma.

A inauguração da agência teve início às 14:00 horas e contou com a presença do presidente do INSS, Leonardo de Melo, de representantes da Câmara Municipal de Vereadores, de autoridades comunitários e políticas do município, além da aplaudida presença da prefeita França do Macaquinho e do vice-prefeito Juscelino Júnior (PEN).

Em seu discurso, a prefeita de Santa Luzia destacou a importância da agência do INSS para o município, na geração direta e indireta de emprego e renda, além da facilitação ao acesso previdenciário para novos beneficiários e assistência para os já aposentados.