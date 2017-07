O deputado federal André Fufuca (PP) participou na tarde dessa segunda-feira, 31 de julho de 2017, da inauguração de duas agências do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) nos município de Santa Luzia e Bom Jardim, no oeste maranhense.

O deputado foi de grande relevância na inauguração das agências, pois utilizou sua influencia parlamentar para acelerar e garantir que ambas as agências fossem inauguradas em pleno período de crise financeira enfrentado pelo país, onde está havendo corte de recursos, inclusive no INSS.

O deputado também foi uma força expressiva na inauguração da agência do INSS do município de Alto Alegre do Pindaré, cidade em que nasceu, cresceu e que seu pai, o ex-deputado Fufuca Dantas (PMDB), é prefeito.

A inauguração da agência de Alto Alegre do Pindaré aconteceu na manhã dessa segunda-feira, porém o parlamentar não pode estar presente na cerimônia de inauguração, pois estava na capital São Luís recebendo o ministro da saúde Ricardo Barros (PP) que estava cumprindo agenda no estado.