O Governo do Maranhão vai fazer concurso público para ampliar o quadro permanente das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros até o final deste ano. Segundo a Secretaria de Estado da Gestão e Previdência (Segep), estão previstas 1.300 vagas.

O concurso público já consta na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2017 e foi anunciado pelo governador Flávio Dino em abril, durante a solenidade de nomeações de 1.196 policiais e 27 bombeiros aprovados no concurso de 2012. “O edital sai esse ano, as provas também serão neste ano, para que no próximo ano nós tenhamos mais policiais nomeados”, afirma o governador.

A Segep publicou portarias no Diário Oficial em junho instituindo as Comissões Setoriais relativas ao andamento dos trabalhos necessários ao lançamento do edital.