A agência do Banco Bradesco do município de Santa Luzia está obrigando os aposentados que recebem seus benefícios pela agência a transferirem os pagamentos de suas aposentadorias das contas de beneficiários para contas correntes.

O que o Bradesco ganha com isso?

As contas de pensionistas não tem descontos de taxas e outras serviços que as contas correntes tem. O Bradesco acaba ganhando muito mais com o pagamento de benefícios através de conta corrente.