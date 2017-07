Na manhã deste sábado, a empresária conhecida como Jane, foi assaltada em seu estabelecimento comercial. Por um jovem de identidade ainda não divulgada que adentrou e com voz de assalto subtraiu dois celulares da vítima.

Ao presenciar o acontecido populares saíram em perseguição ao acusado pela BR-222, o bandido entrou em terreno próximo a escola Acadêmico José Sarney, mas foi alcançado e imobilizado, logo após a polícia foi chamada e conduziu o jovem a delegacia de Polícia.

A polícia está realizando a trasferência do acusado para Santa Inês, pois em Santa Luzia só recebe presos de segunda a sexta. Na cidade vizinha ele deve ser autuado em flagrante e ficará à disposição do delegado para tomar as medidas legais.

Fonte: Santa Luzia em Debate