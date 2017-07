Na manhã dessa quinta-feira, 27 de julho de 2017, a juíza eleitoral da Comarca de Santa Luzia determinou a improcedência das denúncias de compra de voto feitas conta o prefeito eleito de Alto Alegre do Pindaré, Fufuca Dantas (PMDB). A coligação do prefeito Fufuca Dantas estava sendo acusada de captação ilícita de votos durante o período eleitoral das eleições do ano passado.

O processo havia sido movimentado pela coligação União e Responsabilidade Por Um Alto Alegre de Todos, que foi derrotada na eleição passada, contra o prefeito Fufuca Dantas (PMDB) e o vice-prefeito Genival (PT).

Pessoas próximas ao prefeito informaram ao site Folha dos Municípios que Fufuca estava tranquilo quanto ao resultado do processo, pois o mesmo estava com a consciência tranquila por não ter feito nada errado e não ter cometido nenhum crime. “Que não deve, não teme”, afirmou várias vezes o prefeito ao ser indagado sobre o resultado do processo antes de sair a decisão.