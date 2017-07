Na tarde dessa terça-feira, 25 de julho de 2017, a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP), visitou junto aos técnicos do Governo do Estado do Maranhão a obra de instalação do projeto Viva Cidadão em Santa Luzia.

A instalação do Viva Cidadão em Santa Luzia é mais uma das conquista da prefeita para o município de Santa Luzia. Em audiência com o governador Flávio Dino (PCdoB), a prefeita França do Macaquinho assegurou que a prefeitura cederia um local adequado e adaptado para que em contra partida o Governo Estadual instalasse o Viva Cidadão no município.

As obras de instalação estão em estado avançado e em breve a população luziense contará com um Viva Cidadão que contará com toda estrutura para retidada de documentos pessoais e outros serviços de forma rápida e com bom atendimento.

Essa é a primeira vez que um prefeito consegue trazer a instalação do projeto Viva Cidadão para Santa Luzia.