Após uma peregrinação intensa em Brasília, a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP), e o deputado federal André Fufuca (PP) conseguiram a inauguração do prédio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). No mês de maio, o site Folha Luziense vinculou uma matéria informando que a prefeita e o deputado haviam conseguido junto ao Ministério da Previdência Social recursos para inauguração da mesma e já no próximo dia 31 de julho acontecerá à inauguração da agência.

André Fufuca e França do Macaquinho solicitam inauguração do INSS de Santa Luzia

Santa Luzia, 19 de maio de 2017.

O deputado federal André Fufuca (PP) e a prefeita França do Macaquinho (PP) estiveram no Ministério da Previdência Social, em Brasília, solicitando verbas para equipamentos e a abertura da agência do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) do município de Santa Luzia.

O deputado falou sobre a motivação da visita ao ministério. “Nós fomos lá para garantir recursos para terminar a obra e estruturação, como máquinas e equipamentos, e cobrar agilidade na inauguração”, destacou André Fufuca.

A prefeita falou sobre a necessidade da agência. “Santa Luzia está necessitando de uma agência do INSS, urgentemente. Já temos uma construída e agora falta somente inaugurar a mesma e é por isso que fomos ao ministério, para solicitar celeridade na inauguração”, afirmou França do Macaquinho.