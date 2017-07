O município de Santa Luzia será sede do maior evento de tecnológica agrícola da região. Trata-se da AGRITEC, uma feira de tecnologia agrícola que está sendo desenvolvida na Região do Vale do Pindaré, com participação de representantes de mais de 20 municípios.

O evento está sendo organizado pela Secretaria Estadual de Agricultura com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Santa Luzia.

A AGRITEC acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2016, no Parque Mãe Luzia, em frente a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Quem garantiu presença no evento foi a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP) e o vice-prefeito Juscelino Júnior.