A prefeita França do Macaquinho (PP) e o vice-prefeito Juscelino Junior (PEN) vistoram na manhã dessa terça-feira, 25 de julho de 2017, as obras de pavimentação de ruas e avenidas do município de Santa Luzia.

A prefeira visitou as primeiras ruas que estão recebendo pavimentação asfáltica, no caso, a Rua Mendes Júnior, Rua da Estrela e Alto do Guarim.

A prefeita de Santa Luzia, aproveitou a oportunidade para dialogar com a população que também está acompanhando atentamente as obras de pavimentação.

No total, serão aplicados 10 km de asfato divididos em 12 ruas e avenidas da sede do município.