A prefeita Franca do Macaquinho (PP) e o vice-prefeito Juscelino Júnior visitaram na manhã dessa terca-feira, 25 de julho de 2017, a obra de construção do Núcleo de Educação em Tempo Integral, no Bairro Mutirão, em Santa Luzia.

A mega obra é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Luzia e o Governo do Estado do Maranhão, onde o estado com contra partida da prefeitura está executando essa gigantesca obra que está gerando empregos e será a maior instituição de ensino já construída em Santa Luzia.

Além do Núcleo de Educação em Tempo integral, a prefeitura também está executando uma grande no Bairro Vila São Paulo. Trata-se do construção de uma Creche Escola que beneficiará diretamente mais de 500 famílias da Vila São Paulo e bairros adjascentes.