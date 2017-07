A Rua da Estrela, uma das mais antigas vias da sede do município de Santa Luzia, também é uma das ruas que está recebendo pavimentação asfáltica. A via pública é uma das 12 ruas que serão beneficiadas com asfalto nesse primeiro ano de mandato da prefeita França do Macaquinho, na sede do município.

A obra de pavimentação da Rua Mendes Júnior já foi concluída, agora, a obra segue para as demais ruas. A prefeita França do Macaquinho (PP) e o vice-prefeito Juscelino Júnior (PEN) estão acompanhando as obras de perto e dialogando com a população que está agradecida pelo asfalto.

Além da pavimentação asfáltica em ruas da sede do município, a zona rural também começa a ver benefícios. A Prefeitura de Santa Luzia está aplicando pavimentação com bloquete no Povoado Esperantina, a 12 km da sede do município. As principais via que dão acesso ao Povoado Esperantina estão sendo bloquetadas.