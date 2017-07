Recentemente, o deputado estadual Stênio Rezende (DEM) utilizou as redes sociais para tentar ser o pai do asfalto que está sendo aplicado em Santa Luzia. Para o deputado, é fácil ser pai do filho dos outros.

A pergunta que não que calar é: por que o deputado não manda emenda parlamentar para Santa Luzia, como fazem outros deputados como Zé Inácio (PT), Waldir Maranhão (PP), André Fufuca (PP), Júnior Marreca (PEN) e Luana Alves (PSB)?

O eleitorado luziense já deu grande votação para o depurado estadual Stênio Rezende, agora, a população de Santa Luzia não consegue enxergar uma obra de grande relevância que tenha sido feita através de emenda parlamentar do democrata.