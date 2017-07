O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho (PV), e o deputado federal Waldir Maranhão (PP) são os favoritos na corrida eleitoral ao Senado, em 2018. É o que aponta a pesquisa do Instituto Perfil, realizada nos dez maiores colégios eleitorais do Estado.

De acordo com os dados da pesquisa, o ministro lidera com 11,1% dos votos e o deputado Waldir aparece em segundo lugar com 10,3%. Em seguida vem o deputado federal Zé Reinaldo Tavares (PSB) com 10,0% e em último o também deputado federal Weverton Rocha (PDT) com 8,9%.

O levantamento mostra a liderança de Sarney Filho em São Luís e Açailândia. Já Waldir lidera nas cidades de Pinheiro e Imperatriz. Ambos despontam como os principais para assumirem as duas vagas de senador nas próximos eleições.

O Instituto Perfil realizou a pesquisa de campo no período de 14 a 16 deste mês e ouviu 1.558 pessoas. A margem de erro foi de 4,5% para mais ou para menos. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%.

Fonte: Blog do Luís Pablo