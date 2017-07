Durante toda essa sexta-feira, 21 de julho de 2017, a Prefeitura de Santa Luzia desenvolveu a terceira fase do 1° Seminário de Políticas Públicas do Município de Santa Luzia para elaboração do Plano Plurianual (PPA).

O seminário aconteceu no Centro de Formação da Igreja Católica. Na oportunidade, a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP), e seus secretários receberam representantes de todas as regiões do município para discutir a criação PPA.

Em sua fala, a prefeita destacou que vai continuar a trabalhar pelo município de Santa Luzia e que muito já foi feito. França destacou que suas palavras não foram apenas promessas de campanha, mas continuam a ser prioridade para tornar Santa Luzia uma cidade melhor.

As questões do PPA foram debatidas, com a participação popular, como manda a lei, e será, após concluido, enviado para apreciação da Câmara Municipal de Santa Luzia, e em seguida sancionado pela prefeita.

A prefeita e sua equipe também tiraram as duvidas da população sobre as questões financeiras e foi apresentados as obras e projetos que serão desenvolvidos no proximo quadriênio.