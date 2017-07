A Prefeita França do Macaquinho (PP) assinou na manha dessa quinta-feira, 20 de julho de 2017, 22 contratos de compra e vendas de generos alimentícios de produtores rurais da agricultura familiar do município de Santa Luzia.

A assinatura dos contratos aconteceu durante a AGRITEC, evento que contou com a participação de agricultores de todas as regiões do município de Santa Luzia. Os 22 contratos terão a finalidade de adquirir alimentos para a marenda das escolar das escolas municípais, além de garam renda para famílias da zona rural do município.

Os 22 contratos serão um investimento de mais de R$ 250.000,00 que serão pagos diretamente aos produtores com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).