Na noite dessa sexta-feira, 21 de julho de 2017, por volta das 22:00 horas, um homem, identificado apenas como Wesley, de 28 anos, foi assassinado a tiros em uma residência na Avenida Newton Bello, no Centro de Santa Luzia.

Segundo informações, dois homens em uma moto efetuaram vários disparos contra a vítima que não resistiu o morreu na hora ao ser alvejado por quatros tiros.

Ainda não se sabe a motivação do crime. As autoridades competentes estão no cado para averiguar o que levou a morte do rapaz.