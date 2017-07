A obra de asfaltamento de ruas da sede do município de Santa Luzia teve início nessa quinta-feira, 20 de julho de 2017. A rua como Mendes Júnior, no Centro de Santa Luzia, e Avenida Gomes Guarim, no Bairro Alto do Guarim, já estão recebendo a camada asfáltica.

A primeira fase da obra contemplou o serviço de terraplanagem das ruas, para aplicação da malha asfáltica, pois muitas ruas estavam sem condição de receber a camada devido a grande quantidade de buracos.

A Mendes Júnior e Gomes Guarim são as primeiras de um total de mais de 15 ruas que receberão pavimentação asfáltica no município de Santa Luzia. A obra é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Santa Luzia.