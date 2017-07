Na noite dessa terça-feira, 18 de julho de 2017, uma lanchonete localizada na Rua 15 de novembro, no Centro de Santa Luzia foi assaltada. As vítimas foram dois clientes que estavam no estabelecimento comercial.

Segundo informações, os clientes estavam na lanchonete quando dois homens portando arma de fogo chegaram numa motocicleta modelo Yamaha Factor, de cor vermelha, abordaram os clientes da lanchonete e anunciaram o assalto.

Após anunciar o assalto, a dupla de bandidos tomou pertences pessoais das vítimas, como celulares e outros e fugiram do local.