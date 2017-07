A reforma da Praça Raimundo Acácio, mais conhecida como Praça da Matriz, um dos principais pontos de lazer, encontro e eventos do município de Santa Luzia, segue em ritmo acelerado. A reforma é uma parceria firmada entre a Prefeitura de Santa Luzia, na pessoa da prefeita França do Macaquinho (PP), e o Governo do Estado do Maranhão, na pessoa do governador Flávio Dino (PCdoB).

Há muitos anos a Praça da Matriz não recebia uma reforma tão ampla e completa coo a que está sendo realizada na área pública. A estrutura da praça está sendo todo refeita e a mesma terá um visual completamente diferente após o fim da obra.

Segundo a prefeita França do Macaquinho, as obras estão em ritmo acelerado devido ao Festejo de Santa Luzia. “O Festejo de Santa Luzia é o maior evento religioso de nossa cidade, por isso, solicitei a empresa celeridade nas obras. Queremos, tanto eu quanto o governador, que essa reforma fique pronta o mais rápido possível para que no festejo de nossa padroeira, que acontece em dezembro, a praça esteja pronta para receber esse belíssimo evento de fé e devoção”.