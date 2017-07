A prefeita França do Macaquinho, do Partido Progressista (PP) concedeu uma entrevista sobre a situação das estradas vicinais e pontes que corta a zona rural do município de Santa Luzia. A prefeita falou sobre os problemas que sua gestão encontrou ao receber a prefeitura, pontou o que já está sendo feito atualmente e o que conseguiu junto às demais esferas do governo para poder sanar os problemas de infraestrutura da zona rural.

Prefeita, fale um pouco das condições em que a administração recebeu o município de Santa Luzia, no que se refere às estradas vicinais.

FRANÇA DO MACAQUINHO : Todos são sabedores que este ano tivemos um período longo de chuvas muito intensas, isso deixou nossas estradas ainda mais intrafegáveis. Recebemos um município com sérios problemas de acesso. São muitas pontes e quase 100% estão precisando ser refeitas e ou passarem por reparos imediatos. Comunidades inteiras isoladas, em fim, temos muito trabalho a desenvolver em Santa Luzia.

Diante das péssimas condições das estradas vicinais do município que vêm se alongando há anos, o que a administração tem feito para melhorar o acesso das comunidades rurais à sede do município?

FRANÇA DO MACAQUINHO: Logo que as chuvas pararam começamos o serviço de recuperação das estradas, nesta primeira etapa dando somente acesso às comunidades isoladas. Infelizmente, não é possível, o município sozinho fazer o empiçarramento de todas as estradas vicinais de Santa Luzia, então, enviamos maquinários para diversas regiões do município, como região da Faísa, Campo Grande, Centro do Anselmo, Sumaúma, Boa Esperança, Brejo dos Caboclos e outras.

A Senhora falou anteriormente que o município não tem condições de sozinho recuperar as estradas de Santa Luzia, quais parcerias a Administração tem buscado?

FRANÇA DO MACAQUINHO : Buscamos ajuda junto aos Deputados Federais e conseguimos com o Deputado Federal Junior Marreca uma emenda no valor de R$ 700.000,00 para beneficiar a estrada que vai do Povoado Cantinho ao São João da Mata, conseguimos recursos para o piçarramento da estrada que liga o Povoado de Igarapé do Índio ao Cocalinho. Elaboramos projetos junto ao INCRA para as estradas do PA( Projeto Assentamento) Faísa que vai do Povoado Faísa ao Arapari e PA Queimadas, totalizando 46 km de estradas vicinais.

Além dessas parcerias quais outros meios a administração tem buscado para aliviar o sofrimento das populações rurais?

FRANÇA DO MACAQUINHO : Além das emendas parlamentares a administração também licitou o valor de R$ 1.463.950,75 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) com recurso do Fundo de Participação dos Municípios – FPM para recuperação da estrada que da acesso ao povoado de Nova Olinda ao Povoado Dioclécio, Boa Esperança, Povoado Muriá e estrada que dá acesso ao Povoado Sede da Cacique.

Fonte: Maranhão Online