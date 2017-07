Uma guarnição da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) do município de Arari recebeu a informação que havia uma caminhonete modelo Hilux com suspeita de ser um veículo roubado.

Após realizar rondas, o veículo foi localizado. O motorista e o passageiro da hilux, ao perceberem a presença da polícia, tentaram fugir para dentro de um matagal.

A dupla portava duas arms de fogo que foram jogadas dentro do mato. A guarnição realizou buscas, mas não localizou as armas.

Com o apoio do esquadrão pretoriano foi feito o cerco policial e a dupla foi capturada, na posse deles estava uma sacola contendo setenta e três mil reais.

Até o desfecho da ocorrência os suspeitos identificados como JOSÉ DE AQUINO LOPES DA SILVA, de 31 anos, natural de Serra Talhada – PE e JOSÉ RENAN DA SILVA E SILVA, de 28 anos, natural de Santa Inês – MA, não informaram a procedência do dinheiro nem a origem do carro.

Os dois foram encaminhados para a delegacia e deverão ficar à disposição da justiça.

Guarnição:

PTX 2° SGT. Rosário, CB. Darcio, Sd. Dias, Sd. Geyziane.

ESQ. PRETORIANO MIKE: Sd. Da Silva, Sd. Reinaldo, Sd. Moisés, Sd. Penha, Sd. Moura.