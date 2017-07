A Prefeitura Municipal de Açailândia (MA) anunciou que deverá abrir novo concurso público para vagas efetivas, nos próximos meses. No dia 30 de junho de 2017, foi divulgado no Diário Oficial da União o documento de contratação da empresa que ficará responsável pela organização do certame: a Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal do Maranhão (FSADU).

De acordo com as informações contidas no extrato do contrato, o novo concurso deve oferecer vagas para nível médio e nível superior, para formação de cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição deverá ser de R$ 38,00. A FSADU ainda não publicou o edital de abertura do concurso público, mas deverá divulgar em breve.

Cogitado desde o último ano, o concurso de Açailândia gerou expectativas. Em junho de 2016, a prefeitura divulgou uma Medida Provisória para criação de novos cargos efetivos no quadro de servidores municipais.

Foram criadas 1.172 vagas, sendo 430 para cargos de nível médio e 742 para nível superior, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais. As remunerações iniciais fixadas para estes cargos variam de R$ 1.062,89 a R$ 10.544,62. (Fonte: Imperanews)