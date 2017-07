O ex-presidente Lula (PT) declarou na tarde desta quinta-feira, 13 de julho de 2017, apoio à pré-candidatura do deputado federal Waldir Maranhão (PP) ao Senado. Os dois se encontraram na sede do PT, em São Paulo, e mais uma vez foi feito o convite para que o deputado federal maranhense faça a filiação no Partido dos Trabalhadores, para concorrer ao cargo em 2018.

A relação de Lula e Waldir é estreita há algum tempo. Ambos têm participado de agendas em conjunto. Exemplo disso foi ato que ocorreu em março deste ano na cidade de Monteiro, no sertão da Paraíba. Naquela oportunidade, Maranhão acompanhou o petista na festa popular em razão da transposição das águas do Rio São Francisco.

O ato de declaração do ex-presidente Lula ao deputado federal Waldir Maranhão é um reconhecimento à lealdade e ao companheirismo do parlamentar maranhense com o PT e as bandeiras defendidas pelo partido.

Waldir Maranhão esteve acompanhado do seu filho Thiago Maranhão, da sua nora Mayanne e do empresário Janderson Landim.

Ao fim da visita e da declaração de apoio recebida, o deputado federal maranhense se mostrou extremamente entusiasmado com o posicionamento do ex-presidente e garantiu que vai fazer de tudo para honrar a confiança que está recebendo do maior líder da política brasileira.

Fonte: Gilberto Leda