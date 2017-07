O ex-secretário de governo do município de Santa Luzia, Dr. Oseas Rodrigues (PCdoB), pai do ex-prefeito Dr. Márcio Rodrigues (PMDB), mais uma vez está virando piada nas redes sociais. O ex-secretário está construindo uma folclórica obra em sua residência que está sendo apelidada de “Castelo do Oseas”.

O “castelo” está virando piada nas redes sociais e na boca do povo, pelo fato de no período em que seu filho foi prefeito, entre os anos 2009 e 2012, época em que o mandatário de fato era o pai secretário e não o filho prefeito, não se viu a construção de uma obra tão pomposa no município, como se está vendo na Rua 26 de Março, endereço em que o médico reside quando visita Santa Luzia.