A boa gestão que a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP), vem desenvolvendo a frente do Poder Executivo Municipal está fazendo seus opositores cair no descredito e esquecimento perante a opinião pública luziense.

Exemplo disso, é que praticamente todos os caciques político que apoiaram o grupo derrotado pela prefeita, na eleição do ano passado, inclusive o candidato derrotado Airton Cavalcante (DEM), caíram praticamente no esquecimento e muitos desses, para não serem esquecido totalmente, estão participando de tudo que é “evento”, desde velório de pinto atropelado por bicicleta até aniversário de bezerro em fazenda.

Brincadeiras a parte, a oposição de Santa Luzia nunca esteve tão desacreditada e ruim das pernas, sem falar na falta de discurso e agenda política. A única coisa que alimentava o discurso da oposição era a possível queda da prefeita em uma ação movida na justiça eleitoral, onde o tiro saiu pela culatra, pois a prefeita foi julgada inocente e seu adversário foi condenado e está inelegível.

O único suspiro que a oposição ainda utiliza é o financiamento e sites e jornais que são pagos para denegrir a imagem da prefeita França do Macaquinho, porém, o financiamento desses veículos de comunicação está se mostrando inútil a cada a cada dia que se passa, pois levantamentos feito pela oposição, constataram que a perseguição política não estar gerando resultados, pois a popularidade da prefeita está crescendo a cada dia, devido as obras e parcerias que estão sendo realizada por todo município, além da presença constante da gestora entre a população.