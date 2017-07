Na manhã dessa quinta-feira, 6 de julho de 2017, moradores do Povoado Maguary e Senador, aproximadamente 5 km da sede do município de Santa Luzia, realizaram um protesto às margens da BR 222.

O protesto foi para a cobrar do departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT) a implantação de quebra-molas no trecho da br-222 que corta o povoado.

A implantação de quebra-molas foi um pedido da comunidade após no início da semana o idoso morrer após ser atropelado por um caminhão que trafegava em alta velocidade na localidade.

Representante do DNIT e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, no momento do protesto, evitando que a BR-222 fosse interditado e conversando com os moradores. Foi firmado o acordo que o mais rápido possível os quebra-mola seria implantado na localidade.