Na tarde desse sábado, 01 de julho de 2017, a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho (PP-11), se reuniu com moradores do Povoado Maria Ferreira, a 12 km da sede do município de Santa Luzia.

Durante a reunião, a prefeita ouviu as demandas da comunidade e reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pelo município de Santa Luzia. Em sua fala a prefeita falou sobre o trabalho intenso que vem sendo realizado em sua gestão e destacou que o Povoado Maria Ferreira não será esquecido.

Quem acompanhou a prefeita França do Macaquinho durante a visita foi a vereadora Professora Keyla (PHS) e o coordenador regional de articulação política do Governo Estado d Maranhão, o ex-vereador Osvaldo da Conceição (PCdoB).