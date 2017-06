Na sessão desta quarta-feira, 28, a deputada Francisca Primo (PCdoB), destacou indicação de sua autoria onde solicita ao governador Flávio Dino a implantação da Unidade do Viva Cidadão, na cidade de Buriticupu.

Ela justifica o seu pedido afirmando que a cidade está em constante crescimento e necessita urgentemente dos serviços oferecidos por esta unidade. Além disso, pois a cidade também possui uma grande demanda de cidadãos sem documentos, uma vez que o serviço existente não supre a necessidade da população. Francisca Primo lembrou que no início deste mês uma equipe do Viva Cidadão, passou lá três dias em Buriticupu e não conseguiu atender a demanda.

“Com a implantação desta Unidade do Viva, em Buriticupu, a população terá mais facilidade e agilidade nos documentos básicos e essenciais, visto que boa parte da população não possui. Lembrando que o Viva Cidadão também vai atender aos municípios vizinhos, como Bom Jesus das Selvas e os povoados que fazem divisa com os nossos municípios, como Arame, Santa Luzia e Bom Jardim, por exemplo”, acentuou a deputada.

Ao finalizar, Francisca Primo disse que a sua solicitação é mais do que justa, visto que amenizará principalmente as despesas de deslocamento e custo oneroso para os seus moradores, pois as cidades mais próximas onde existe Unidade do Viva é Açailândia e Santa Inês, que fica distante a mais de 150 km da cidade, seguido de Imperatriz, que fica a 230km de Buriticupu.