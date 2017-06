Trabalhadores e trabalhadoras de todo país tem até esta sexta-feira, 30 de junho de 2017, para sacar o PIS/PASEP. O valor do abono salarial varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo que a pessoa trabalhou.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, e deve ter exercido atividade remunerada formalmente por pelo menos 30 dias em 2015.

Até essa segunda-feira (26), pelo menos 1,6 milhão de trabalhadores ainda não haviam retirado o abono. O valor disponível soma R$ 1,1 bilhão.

O PIS pode ser sacado em qualquer agência da Caixa ou em casas lotéricas, basta apresentar o Cartão Cidadão e documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 726 0207, da Caixa. Para o trabalhador saber se tem direito ao abono, o ministério disponibilizou o telefone 158 e o link http://verificasd.mtb.gov.br/abono/

Com relação aos servidores públicos, é preciso verificar se o Pasep foi depositado em conta. Caso contrário, deverão buscar uma agência do Banco do Brasil e apresentar documento de identificação. Para mais informações, o Banco do Brasil disponibiliza o número 0800 729 0001.